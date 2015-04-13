При стрельбе в американском колледже погиб человек

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ При стрельбе в колледже Wayne Community College в американском городе Голдсборо (штат Северная Каролина) погиб один человек. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, информацией поделился сити-менеджер Голдсборо Скотт Стивенс. Предполагаемый стрелок по-прежнему находится на свободе, ведутся его поиски, здание колледжа оцеплено полицией. Личность погибшего не сообщается.

По данным издания, школа Wayne Country Day, расположенная в Голдсборо, также была закрыта после сообщений о стрельбе в колледже.





