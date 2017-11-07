При стрельбе в Канаде пострадали двое полицейских

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В результате стрельбы в канадской провинции Британская Колумбия двое полицейских получили ранения.

Как передает Report, об этом сoобщает CBC News.

По данным телеканала, патрульная машина преследовала автомобиль Ford Mustan.

На одной из улиц стражи порядка догнали Ford и врезались в него, после чего раздались выстрелы.

Отмечается, что в полиции подтвердили, что два сотрудника правоохранительных органов получили ранения, а преступник был задержан, однако отказались подтверждать факт перестрелки.