При стрельбе в центре Парижа пострадали два человека

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В центре Парижа неизвестные открыли огонь по людям, находившимся в автомобиле. В результате произошедшего пострадали два человека.
Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.
Инцидент произошёл в районе Елисейских Полей. Нападавшие скрылись.
Отмечается, что полицейские оказали пострадавшим первую помощь, после чего раненых госпитализировали.
На месте также находятся сотрудники уголовного розыска и прокурор. Проводится расследование.
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