 Наверх
    Закрыть фоторежим

    При стрельбе в центре Парижа пострадали два человека

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В центре Парижа неизвестные открыли огонь по людям, находившимся в автомобиле. В результате произошедшего пострадали два человека.

    Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.

    Инцидент произошёл в районе Елисейских Полей. Нападавшие скрылись.

    Отмечается, что полицейские оказали пострадавшим первую помощь, после чего раненых госпитализировали.

    На месте также находятся сотрудники уголовного розыска и прокурор. Проводится расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi