При стрельбе в центре Парижа пострадали два человека

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В центре Парижа неизвестные открыли огонь по людям, находившимся в автомобиле. В результате произошедшего пострадали два человека.

Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошёл в районе Елисейских Полей. Нападавшие скрылись.

Отмечается, что полицейские оказали пострадавшим первую помощь, после чего раненых госпитализировали.

На месте также находятся сотрудники уголовного розыска и прокурор. Проводится расследование.