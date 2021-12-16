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При крушении самолета в Доминикане погибли девять человек

При крушении самолета в Доминикане погибли девять человек По меньшей мере девять человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета в предместьях города Санто-Доминго - столицы Доминиканской Республики.
Другие страны
16 декабря 2021 г. 06:14
При крушении самолета в Доминикане погибли девять человек

По меньшей мере девять человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета в предместьях города Санто-Доминго - столицы Доминиканской Республики.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Diario Libre.

По ее данным, среди погибших есть двое несовершеннолетних. Трое погибших были доминиканцами, шестеро - гражданами США.

По предварительным данным, направлявшийся в Орландо (США) самолет пытался после взлета зайти на посадку в аэропорту Лас-Америкас из-за обнаружения технических неполадок на борту. Правоохранители расследуют причину инцидента, о приостановке работы авиаузла не сообщается.

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