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Президент Южной Кореи может посетить Вашингтон в первой половине года

Президент Южной Кореи может посетить Вашингтон в первой половине года Южная Корея и США ведут переговоры о возможном госвизите южнокорейского президента Юн Сок Ёля в Вашингтон в первой половине 2023 года.
Другие страны
3 февраля 2023 г. 12:53
Президент Южной Кореи может посетить Вашингтон в первой половине года

Южная Корея и США ведут переговоры о возможном госвизите южнокорейского президента Юн Сок Ёля в Вашингтон в первой половине 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

"Две страны ведут переговоры о визите в США, и пока ничего не решено", - сказал дипломатический источник.

По его информации, стороны рассматривают и другие варианты, в том числе официальный и рабочий визиты.

Эта поездка, которая может состояться в апреле, стала бы первым государственным визитом южнокорейского лидера в США за 12 лет, отмечает агентство. Последним такую поездку в 2011 году совершил Ли Мён Бак, занимавший пост президента в период с 2008 по 2013 годы.

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