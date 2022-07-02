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Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки

Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Нукус.
Другие страны
2 июля 2022 г. 18:52
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Нукус.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом информацию подтвердили в официальных источниках.

Напомним, что 1 июня в Нукусе некоторые граждане незапланированно устроили шествия по Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

По данным МВД Узбекистана, 1 июля текущего года начиная примерно с 15:00 некоторые граждане Каракалпакстана, в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов.

Сегодня власти Каракалпакстана обнародовали официальное заявление по поводу событий в Нукусе.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti iğtişaşların baş verdiyi Nukus şəhərinə gedib

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