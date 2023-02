Президент Украины прибыл в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Бельгии Брюссель.

Как передает Report, президента Украины поприветствовали Глава Европейского совета Шарль Мишель и Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Добро пожаловать в Брюссель, дорогой президент Зеленский, сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина. Мы будет поддерживать Украину на каждом шагу на пути к нашему союзу", - написала в своем Twitter У. Фон дер Ляйен.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель написал: "Добро пожаловать домой, добро пожаловать в ЕС".