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Президент Украины прибыл в Брюссель

Президент Украины прибыл в Брюссель Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Бельгии Брюссель.
Другие страны
9 февраля 2023 г. 13:31
Президент Украины прибыл в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Бельгии Брюссель.

Как передает Report, президента Украины поприветствовали Глава Европейского совета Шарль Мишель и Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Добро пожаловать в Брюссель, дорогой президент Зеленский, сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина. Мы будет поддерживать Украину на каждом шагу на пути к нашему союзу", - написала в своем Twitter У. Фон дер Ляйен.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель написал: "Добро пожаловать домой, добро пожаловать в ЕС".

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Ukrayna lideri ilə görüşüb

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