​Президент США в понедельник объявит об отправке 250 военных в Сирию

Баку. 25 Апреля. REPORT.AZ/Президент США Барак Обама сегодня объявит об отправке в Сирию 250 военных для помощи в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Ожидается, что о решении отправить в Сирию дополнительный персонал будет объявлено на встрече президента США и лидеров ряда европейских государств в Ганновере.

Количество американских военных, занимающихся обучением местных сил, занятых борьбой с ИГ, увеличится, таким образом, до 300.