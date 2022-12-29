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Президент Монголии приказал восстановить древнюю столицу Каракорум

Президент Монголии приказал восстановить древнюю столицу Каракорум Президент Монголии Хурэлсух приказал восстановить средневековую столицу Каракорум.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 15:31
Президент Монголии приказал восстановить древнюю столицу Каракорум

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приказал восстановить средневековую столицу Каракорум.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет Central Asia.

"Древняя столица Каракорум является историко-культурным наследием, свидетельствующим о том, что Монгольская империя была в то время политическим и экономическим центром мира", - сказал президент после подписания указа о восстановлении.

Каракорум был столицей Монгольской империи в эпоху ее расцвета в 1235 – 1260 годы, тогда в нее входили территории от Японского моря до Восточной Европы. Сейчас на месте города находится музей истории Каракорума, он был открыт в 2011 году.

Ранее звучали мнения по поводу переноса столицы Монголии из Улан-Батора в Каракорум, однако в указе президента об этом не сообщается.

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