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Президент Кыргызстана заявила об угрозе территориальной целостности страны

Президент Кыргызстана заявила об угрозе территориальной целостности страны Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что пограничный конфликт с Таджикистаном поставил под угрозу территориальную целостность страны
Другие страны
2 мая 2021 г. 20:49
Президент Кыргызстана заявила об угрозе территориальной целостности страны
Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что пограничный конфликт с Таджикистаном поставил под угрозу территориальную целостность страны.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"28-30 апреля для народа Кыргызстана стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби", — сказал Жапаров по поводу конфликта на границе с Таджикистаном. "Территориальная целостность и безопасность нашего священного Отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено", — сказал он.

Как сообщалось, в Кыргызстане из-за конфликта на границе с Таджикистаном пострадали 78 домов.

Ранее Кыргызстан эвакуировала более 33 тысяч граждан из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.

28 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта "Головной", который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.

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