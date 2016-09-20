Президент Кыргызстана взял отпуск по состоянию здоровья

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев взял отпуск для проведения медобследования в связи с ухудшением состояния здоровья, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный рабочий отпуск в связи с необходимостью проведения медицинского исследования", — говорится в сообщении пресс-службы главы Кыргызстана.

По данным администрации президента, отпуск может продлиться до 1 октября.

Накануне, президент Кыргызстана отменил свое участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за проблем с сердцем.