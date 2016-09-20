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    Президент Кыргызстана взял отпуск по состоянию здоровья

    Отпуск может продлиться до 1 октября

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев взял отпуск для проведения медобследования в связи с ухудшением состояния здоровья, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Президент Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный рабочий отпуск в связи с необходимостью проведения медицинского исследования", — говорится в сообщении пресс-службы главы Кыргызстана.

    По данным администрации президента, отпуск может продлиться до 1 октября.

    Накануне, президент Кыргызстана отменил свое участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за проблем с сердцем.

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