Президент Германии не может улететь из Эфиопии

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не может вылететь из Эфиопии в Берлин из-за поломки правительственного самолёта «Теодор Хойс».

Как передаёт Report, об этом сообщает DW.

Вылет откладывается, специалисты пытаются устранить неполадки с системой подачи сжатого воздуха.

Вся делегация, которая включает в себя около 55 человек, пока остаётся в отеле. Штайнмайер, еще будучи министром иностранных дел Германии, в 2014 году также вынужден был задержаться в Эфиопии из-за поломки самолёта.

Ранее Штайнмайер заявил, что Германия и в будущем останется надежным партнёром Азербайджана.