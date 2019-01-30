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    Президент Германии не может улететь из Эфиопии

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не может вылететь из Эфиопии в Берлин из-за поломки правительственного самолёта «Теодор Хойс»

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не может вылететь из Эфиопии в Берлин из-за поломки правительственного самолёта «Теодор Хойс».

    Как передаёт Report, об этом сообщает DW.

    Вылет откладывается, специалисты пытаются устранить неполадки с системой подачи сжатого воздуха.

    Вся делегация, которая включает в себя около 55 человек, пока остаётся в отеле. Штайнмайер, еще будучи министром иностранных дел Германии, в 2014 году также вынужден был задержаться в Эфиопии из-за поломки самолёта.

    Ранее Штайнмайер заявил, что Германия и в будущем останется надежным партнёром Азербайджана.

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