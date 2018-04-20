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    Президент Германии: Германия и в будущем останется надежным партнером Азербайджана

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Германия готова содействовать укреплению сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, заявил президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Ф.-В.Штайнмайер поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

    Как сообщает Report, в поздравлении Ф.-В.Штайнмайера говорится:

    «Мы готовы вложить усилия на еще большее укрепление связей между Азербайджаном и Европейским Союзом».

    Он выразил надежду на продолжение сотрудничества между Азербайджаном и Германией в рамках ОБСЕ и Совета Европы.

    «Германия и в будущем останется надежным партнером Азербайджана. Мы желаем совместного расширения наших двусторонних отношений. Азербайджан может рассчитывать на поддержку Германии в процессе реформ, предусмотренных в республике», - подчеркнул Ф.-В.Штайнмайер.

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