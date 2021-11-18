Президент Чехии подтвердил скорую выписку из госпиталя

Президент Чехии Милош Земан, который в октябре был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге, подтвердил, что в ближайшие дни покинет госпиталь и переместится в загородную резиденцию главы государства, дворец Ланы в одноименном местечке бли

Президент Чехии Милош Земан, который в октябре был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге, подтвердил, что в ближайшие дни покинет госпиталь и переместится в загородную резиденцию главы государства, дворец Ланы в одноименном местечке близ Праги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в интервью телеканалу NOVA.

"Я работаю уже сейчас, - отметил Земан. - Предполагаю, что в течение ближайших нескольких дней буду выписан из госпиталя и уеду в Ланы".

Земан поддержал объявленное ранее в среду правительством республики решение ввести с предстоящего понедельника в стране локдаун для непривитых и не переболевших ковидом. Глава государства позитивно оценил деятельность кабмина премьер-министра Андрея Бабиша, который недавно подал в отставку из-за поражения составляющих его партий на парламентских выборах в Чехии.

Президент сообщил, что первым делом после выписки из госпиталя он назначит новым премьер-министром Чехии председателя Гражданской демократической партии Петра Фиалу. Данное событие произойдет 26 ноября. Земан отметил, что возражает лишь против кандидатуры одного из политиков, предложенного на пост министра в будущем правительстве.