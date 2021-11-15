Президент Болгарии определится во втором туре

В Болгарии будет проведен второй тур президентских выборов, поскольку ни одному из кандидатов не удалось набрать больше половины голосов.

В Болгарии будет проведен второй тур президентских выборов, поскольку ни одному из кандидатов не удалось набрать больше половины голосов.

Как передает Report, согласно экзитполам социологического агентства Alpha Research, действующий президент Румен Радев, который был выдвинут Болгарской социалистической партией (БСП), набрал 49,1 процента голосов и прошел во второй тур выборов.

Поддерживаемый партией бывшего премьер-министра Бойко Борисова "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) ректор Софийского университета Анастас Герциков набрал 26,5 процента голосов, став соперником Радева во втором туре.

Мустафа Карадаи, глава Движения за права и свободы, занял третье место с 9,8 процентами голосов.

Далее следует Лозан Панов с 5,06% голосов.

Второй тур пройдет 21 ноября.