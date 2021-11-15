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Пресс-секретарь президента Филиппин покинул пост для участия в выборах

Пресс-секретарь президента Филиппин покинул пост для участия в выборах Пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке покинул свой пост для участия во всеобщих выборах 2022 года, на которых он намерен баллотироваться в сенаторы.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 12:25
Пресс-секретарь президента Филиппин покинул пост для участия в выборах
Гарри Роке

Пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке покинул свой пост для участия во всеобщих выборах 2022 года, на которых он намерен баллотироваться в сенаторы.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В ходе брифинга Роке сообщил, что уже проинформировал президента Родриго Дутерте и мэра города Давао Сару Дутерте-Карпио, которая является дочерью главы государства, о своем решении.

Ранее Роке заявлял, что намерен баллотироваться в парламент только в том случае, если дочь Дутерте будет претендовать на пост президента. На минувших выходных она выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента.Вместе с тем Роке рассказал, что действующий президент, который ранее заявлял об уходе из политики после завершения срока его полномочий, все же присоединится к выборам 2022 года, но не будет конкурировать со своей дочерью. По его словам, представитель Дутерте подаст свидетельство о выдвижении его кандидатуры "в ближайшие часы".

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