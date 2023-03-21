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Премьер Польши: Пора конфисковать российские активы, чтобы отстроить Украину

Премьер Польши: Пора конфисковать российские активы, чтобы отстроить Украину Европа обязана проявить более сильную политическую волю для поддержки Украины. Ведь агрессоры должны знать, что рано или поздно придется платить за нанесенный ими ущерб.
Другие страны
21 марта 2023 г. 07:24
Премьер Польши: Пора конфисковать российские активы, чтобы отстроить Украину

Европа обязана проявить более сильную политическую волю для поддержки Украины. Ведь агрессоры должны знать, что рано или поздно придется платить за нанесенный ими ущерб.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в университете Рупрехта-Карла в немецком городе Гайдельберг.

"Хочу сказать всем лидерам Европы: "Пора конфисковать российское имущество, чтобы отстроить Украину и уменьшить расходы на энергоносители для европейцев", - сказал политик.

Моравецкий отметил, что сейчас война идет за общие европейские ценности, и украинцы воюют не только за себя, но и за свободу всей Европы.

"Наше будущее также зависит от результатов этой войны, от того как она закончится", - добавил глава польского правительства.

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Версия на азербайджанском языке Polşanın Baş naziri Avropa ölkələrini Rusiya əmlakını müsadirə etməyə çağırıb

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