Премьер Грузии: Саакашвили вернулся на родину, чтобы подготовить почву для войны

Экс-президент страны Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы подготовить почву для войны и открытия "второго фронта" против России.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы подготовить почву для войны.

Как передает Report со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, выступая в парламенте.

"По наивным расчетам Саакашвили, должна была быть революция, кровопролитие, свержение правительства насильственным путем, срыв выборов. Этот период как раз совпадает с тем периодом, когда уже начались разговоры, и у нас была информация от наших партнеров о том, что в ноябре или декабре (2021 года – ред.) должна была начаться война в Украине, которая была отложена на несколько месяцев из-за т.н. коммуникации между Россией и Западом. Я не случайно упомянул этот период, он совпадает с приездом Саакашвили, с намерением свергнуть власть, организовать переворот и революцию. Если связать это с заявленной через несколько месяцев украинским правительством целью, их действиями, то становится ясно, что их задачей было открытие второго фронта в Грузии.

Я думаю, ни у одного разумного человека не возникнет сомнений и вопросов в том, что цель приезда Саакашвили была в том, чтобы подготовить почву для начала войны в Грузии. Конечно, этот план провалился, внутренние и внешние враги нашей страны проиграли", - заявил Гарибашвили.