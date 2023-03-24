О нас

Премьер Грузии: Саакашвили вернулся на родину, чтобы подготовить почву для войны

Премьер Грузии: Саакашвили вернулся на родину, чтобы подготовить почву для войны Экс-президент страны Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы подготовить почву для войны и открытия "второго фронта" против России.
Другие страны
24 марта 2023 г. 14:18
Премьер Грузии: Саакашвили вернулся на родину, чтобы подготовить почву для войны

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы подготовить почву для войны.

Как передает Report со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, выступая в парламенте.

"По наивным расчетам Саакашвили, должна была быть революция, кровопролитие, свержение правительства насильственным путем, срыв выборов. Этот период как раз совпадает с тем периодом, когда уже начались разговоры, и у нас была информация от наших партнеров о том, что в ноябре или декабре (2021 года – ред.) должна была начаться война в Украине, которая была отложена на несколько месяцев из-за т.н. коммуникации между Россией и Западом. Я не случайно упомянул этот период, он совпадает с приездом Саакашвили, с намерением свергнуть власть, организовать переворот и революцию. Если связать это с заявленной через несколько месяцев украинским правительством целью, их действиями, то становится ясно, что их задачей было открытие второго фронта в Грузии.

Я думаю, ни у одного разумного человека не возникнет сомнений и вопросов в том, что цель приезда Саакашвили была в том, чтобы подготовить почву для начала войны в Грузии. Конечно, этот план провалился, внутренние и внешние враги нашей страны проиграли", - заявил Гарибашвили.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Минобороны Азербайджана: Перевозки военных грузов для незаконных армянских формирований продолжаются
Минобороны Азербайджана: Перевозки военных грузов для незаконных армянских формирований продолжаются
24 марта 2023 г. 13:56
МИД Азербайджана: Руководство Армении должно отказаться от агрессивной риторики
МИД Азербайджана: Руководство Армении должно отказаться от агрессивной риторики
24 марта 2023 г. 11:37
​​​​​​​МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна
​​​​​​​МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна
23 марта 2023 г. 18:02
Азербайджанский депутат: Неуместные заявления главы МИД Франции не имеют никакого значения
Азербайджанский депутат: Неуместные заявления главы МИД Франции не имеют никакого значения
23 марта 2023 г. 15:35
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан
23 марта 2023 г. 10:32
Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян
Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян
22 марта 2023 г. 13:48
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
21 марта 2023 г. 20:39
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
21 марта 2023 г. 20:29
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
21 марта 2023 г. 20:23
Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана
Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана
21 марта 2023 г. 20:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi