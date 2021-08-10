Председатель Конгресса Перу обратилась к президенту страны

Председатель Конгресса Перу Марикармен Альва обратилась к президенту страны Педро Кастильо с просьбой о созыве Государственного совета в целях обеспечения стабильности и управляемости государства.

Председатель Конгресса Перу Марикармен Альва обратилась к президенту страны Педро Кастильо с просьбой о созыве Государственного совета в целях обеспечения стабильности и управляемости государства.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее видеообращение размещено на странице главы законодательного органа в Twitter.

"Мы должны выступить с посланием о единстве нашей страны и гарантировать народу, что государство будет заниматься насущными вопросами, такими как здравоохранение, образование, экономическая стабильность, создание рабочих мест", - сказала она.

Политик также заявила об обеспокоенности коллег составом правительства, назначенного президентом. В частности, она указала на необходимость рассмотрения исполнительной властью предложений конгрессменов о перестановках в кабинете министров, "чтобы обеспечить доверие" к нему.

В конце июля Кастильо назначил на должность премьера своего соратника из леворадикальной партии "Свободное Перу" Гидо Бельидо Угарте.