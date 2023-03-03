"Предатель", "безродный": с такими возгласами встретили в США Араика Арутюняна

Нападению подвергся глава аппарата правительства Армении, совершивший тайный визит в США

В одном из магазинов, занимающихся продажей Iphone в Глендейле (штат Калифорния, США), армянская молодежь подошла к руководителю аппарата правительства РА Араику Арутюняну и скандировала: "Предатель!", "Безродный!".

Как передает Report, об этом пишет 168.аm.

Арутюнян, конечно же, в ответ пригрозил молодым людям выяснить, кто они такие, и отомстить в случае их приезда в Армению.

168.am попытался выяснить, как работающий чиновник оказался в США, отправили ли его в командировку, или он оказался в этом магазине, потому что был в отпуске.

По итогам поисков на сайте Egov.am – в разделе "решения премьер-министра" за январь и февраль выяснилось, что Араик Арутюнян не был командирован в США, нет также решения о предоставлении ему отпуска. Поэтому весьма любопытно, с какой целью он отправился в США и на какие средства, пишет издание.