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"Предатель", "безродный": с такими возгласами встретили в США Араика Арутюняна

"Предатель", "безродный": с такими возгласами встретили в США Араика Арутюняна Нападению подвергся глава аппарата правительства Армении, совершивший тайный визит в США
Другие страны
3 марта 2023 г. 00:49
Предатель, безродный: с такими возгласами встретили в США Араика Арутюняна

В одном из магазинов, занимающихся продажей Iphone в Глендейле (штат Калифорния, США), армянская молодежь подошла к руководителю аппарата правительства РА Араику Арутюняну и скандировала: "Предатель!", "Безродный!".

Как передает Report, об этом пишет 168.аm.

Арутюнян, конечно же, в ответ пригрозил молодым людям выяснить, кто они такие, и отомстить в случае их приезда в Армению.

168.am попытался выяснить, как работающий чиновник оказался в США, отправили ли его в командировку, или он оказался в этом магазине, потому что был в отпуске.

По итогам поисков на сайте Egov.am – в разделе "решения премьер-министра" за январь и февраль выяснилось, что Араик Арутюнян не был командирован в США, нет также решения о предоставлении ему отпуска. Поэтому весьма любопытно, с какой целью он отправился в США и на какие средства, пишет издание.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-a gizli səfər edən Ermənistanın Hökumət Aparatının rəhbərinə hücum olub

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