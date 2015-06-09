Правительство Турции отправлено в отставку

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу представил президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану заявление об отставке Кабинета министров.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Администрация президента.

"Президент Турции принял отставку Кабинета министров, представленную премьер-министром Ахметом Давутоглу. Президент, поблагодарив кабинет за работу, попросил Давутоглу исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового кабинета избранным в воскресенье парламентом", - говорится в сообщении на официальном сайте президента.

Отставка Кабинета министров произошла в связи с прошедшими в воскресенье парламентскими выборами в стране.