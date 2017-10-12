Пожар в немецком Франкфурте уничтожил одну из главных достопримечательностей города - ВИДЕО

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Одна из основных достопримечательностей немецкого Франкфурта-на-Майне – Башня Гете (Goetheturm) – в ночь на четверг сгорела дотла, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Местная пожарная служба пыталась потушить пожар, возникший в районе Заксенхаузен, однако спасти башню не удалось. Огонь ликвидировали до того, как он перекинулся на другие здания.

О причинах пожара не сообщается.

Деревянная башня Гёте, высота которой составляла 43 м, была впервые построена в 1867 году, затем она была демонтирована, и восстановлена в 1931 году.