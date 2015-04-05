Порошенко: главы МИД "нормандской четверки" обсудят вопрос размещения миротворцев в стране

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел стран "нормандского формата" рассмотрят возможность размещения миротворцев на Украине, сообщил в субботу украинский президент Петр Порошенко.

"Я впервые об этом говорю: достигнута договоренность в ближайшее время провести в "нормандском формате" встречу по вопросу направления миротворцев на Украину, - сказал он в интервью украинскому телевизионному "5-му каналу", передает Report со ссылкой на ТАСС.

При этом президент сказал, что реакция международных партнеров на инициативу Киева о размещении миротворческой миссии была негативной, поскольку это не предусмотрено минскими договоренностями. "Однако, - отметил Порошенко, - благодаря кропотливой работе дипломатов этот вопрос был вынесен на обсуждение. В частности, состоялись консультации с генсеком ООН Пан Ги Муном".

"Миротворцы должны стоять не только на линии соприкосновения, но и на границе, а ОБСЕ - проверять соблюдение выполнения минских договоренностей", - подчеркнул глава государства.

Он уверен, что сотрудничество с ОБСЕ, увеличение количества миссии и расширение мандата и технического оснащения обеспечит устойчивое прекращение огня и освобождение всех заложников.

Ранее в МИД России сообщили, что сроки очередной встречи "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) на уровне глав МИД пока не известны.

1 апреля политдиректор МИД Франции Николя де Ривьер также заявил журналистам, что время и место переговоров министров иностранных дел стран "нормандской четверки" пока не определены.

В последний раз главы МИД в "нормандском формате" собирались 24 февраля в Париже.