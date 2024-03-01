Польские фермеры начали блокаду границы с Литвой из-за ввоза украинского зерна

Протестующие польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна.

Протестующие польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил координатор протеста фермер Кароль Печиньский.

"Настроения такие, чтобы блокировать весь трафик. Мы ничего не пропустим", - сказал он, отметив, что в пятницу фермеры перекроют самый крупный пункт пропуска с Литвой Будзиско. Изначально они планируют блокировать его в течение недели.

Польские фермеры хотят полностью перекрыть движение товаров через границу с Литвой, чтобы остановить "зерновую карусель".

"Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза, который свободно въезжает в страну", - сказал он.