Полиция Израиля задержала 24 человека после волнений в Иерусалиме

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Полиция Израиля задержала 24 подозреваемых в участии в беспорядках на Храмовой горе в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

«В общей сложности задержаны 24 подозреваемых в беспорядках на Храмовой горе, которые начались после главной пятничной молитвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе столкновений четверо полицейских получили ранения.