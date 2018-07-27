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    Полиция Израиля задержала 24 человека после волнений в Иерусалиме

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Полиция Израиля задержала 24 подозреваемых в участии в беспорядках на Храмовой горе в Иерусалиме.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

    «В общей сложности задержаны 24 подозреваемых в беспорядках на Храмовой горе, которые начались после главной пятничной молитвы», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в ходе столкновений четверо полицейских получили ранения.

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