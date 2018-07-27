Полиция Израиля задержала 24 человека после волнений в Иерусалиме

https://report.az/storage/news/8bcd0c33d1c4d2e191732f0a5ed25ea2/57d8e0c4-83a5-4765-b8ca-97e39ae27a6a_292.jpg
Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Полиция Израиля задержала 24 подозреваемых в участии в беспорядках на Храмовой горе в Иерусалиме.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
«В общей сложности задержаны 24 подозреваемых в беспорядках на Храмовой горе, которые начались после главной пятничной молитвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе столкновений четверо полицейских получили ранения.
News DepartmentАвтор новости