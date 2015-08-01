Полиция демонтировала в Кишиневе палатки протестующих

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Полиция Молдавии демонтировала в пятницу в Кишиневе палатки протестующих против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Это произошло после того как Апелляционная палата Кишинева постановила, что манифестанты незаконно разбили палаточный городок, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Протестующие попытались оказать сопротивление. Тем не менее, удалось избежать конфликтов - стражи порядка пресекли провокации.

Демонстранты обещали продолжить митинги. "Мы будем приходить сюда каждый день, пока решение об увеличение тарифов не отменят", - сказал один из организаторов акции, лидер партии "Красный блок" и экс-депутат парламента Григорий Петренко. Он считает решение суда незаконным и намерен оспорить его в Высшей судебной палате.

Демонстранты, среди которых члены общественных организаций и оппозиционных партий, разбили палаточный городок перед домом вице-председателя входящей в правящую проевропейскую коалицию Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Они утверждают, что протест проходит не под партийными флагами и в нем могут участвовать все граждане страны, которые возмущены действиями олигархов. С конца прошлой недели у здания постоянно находятся несколько десятков человек.

Протесты оппозиции против повышения тарифов проходят и в других городах республики. Как считает председатель оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, в предстоящие месяцы протесты охватят всю Молдавию и будут проходить без партийных флагов и символики.