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Почти 40 человек числятся пропавшими без вести после аварии судна КНР в Индийском океане

Почти 40 человек числятся пропавшими без вести после аварии судна КНР в Индийском океане Китайское рыболовецкое судно Lupenglaiyuanyu 8 перевернулось и затонуло в центральной части Индийского океана, все 39 членов экипажа, находившиеся на борту, считаются пропавшими без вести.
Другие страны
17 мая 2023 г. 09:01
Почти 40 человек числятся пропавшими без вести после аварии судна КНР в Индийском океане

Китайское рыболовецкое судно Lupenglaiyuanyu 8 перевернулось и затонуло в центральной части Индийского океана, все 39 членов экипажа, находившиеся на борту, считаются пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сообщили государственные СМИ КНР.

По информации центрального китайского телевидения, в состав экипажа входят 17 человек из Китая, 17 из Индонезии и пятеро с Филиппин.

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Цян дали указания китайским дипломатам за рубежом, а также министерствам сельского хозяйства и транспорта оказать помощь в поисках возможно выживших.

О причинах аварии не сообщается.

Судно принадлежало компании Penglaiyingyu Co. Ltd и базировалось в восточной провинции Шаньдун.

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Версия на английском языке Chinese fishing vessel capsizes in Indian Ocean with 39 missing
Версия на азербайджанском языке Çinin gəmisi Hind okeanında qəzaya uğrayıb, 40-a yaxın insan itkin düşüb

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