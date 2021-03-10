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Около 30 человек погибли при атаке боевиков в Эфиопии

Около 30 человек погибли при атаке боевиков в Эфиопии Среди погибших 21 женщина, причем некоторые из них были вместе с младенцами
Другие страны
10 марта 2021 г. 15:00
Около 30 человек погибли при атаке боевиков в Эфиопии

По меньшей мере 29 человек погибли в результате нападения боевиков на церковь в эфиопском регионе Оромия. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило местное издание Addis Standard.

Неизвестные атаковали здание храма, когда прихожане Эфиопской православной церкви отмечали начало поста. При нападении погиб настоятель этого храма, пишет издание.

По словам местного жителя, нападавшие принадлежали к боевому крылу "Фронта освобождения Оромо" (OLF).

Среди погибших 21 женщина, причем некоторые из них были вместе с младенцами. Боевики увели женщин в лес, там впоследствии были обнаружены их тела. Одна из женщин смогла сбежать из плена.

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