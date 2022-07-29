Пелоси намерена посетить Японию, Республику Корея и Сингапур

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во главе делегации американских законодателей начнет свое турне по Азии в пятницу, относительно возможной поездки на Тайвань решение пока не принято.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во главе делегации американских законодателей начнет свое турне по Азии в пятницу, относительно возможной поездки на Тайвань решение пока не принято.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их данным, Пелоси посетит страны - союзницы США в регионе, в том числе Японию и Южную Корею, а также Малайзию и Сингапур.

"Один из источников, который ознакомился с планом поездки в четверг днем, сказал, что возможность посещения Тайваня в нем обозначена как "неопределенная", - говорится в сообщении канала.