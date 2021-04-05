Пассажиров самолета Turkish Airlines в Варшаве эвакуируют из-за сообщения о минировании

Более 100 пассажиров и экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, прилетевшего в польскую столицу из Стамбула, были эвакуированы из-за поступления информации о том, что на борту может быть заложена бомба

Более 100 пассажиров и экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, прилетевшего в польскую столицу из Стамбула, были эвакуированы из-за поступления информации о том, что на борту может быть заложена бомба.

Как передает Report, об этом сообщила польскому агентству печати пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Дагмара Белец-Янас.

"Мероприятия по проверке самолета все еще проводятся", - отметила она, подчеркнув, что пока никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

"Все указывает на то, что это была анонимная шутка", - сказала Белец-Янас. По ее словам, на борт самолета еще должен подняться специалист со служебной собакой, чтобы проверить лайнер на наличие взрывоопасных веществ.