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Пассажиров самолета Turkish Airlines в Варшаве эвакуируют из-за сообщения о минировании

Пассажиров самолета Turkish Airlines в Варшаве эвакуируют из-за сообщения о минировании Более 100 пассажиров и экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, прилетевшего в польскую столицу из Стамбула, были эвакуированы из-за поступления информации о том, что на борту может быть заложена бомба
Другие страны
5 апреля 2021 г. 00:26
Пассажиров самолета Turkish Airlines в Варшаве эвакуируют из-за сообщения о минировании

Более 100 пассажиров и экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, прилетевшего в польскую столицу из Стамбула, были эвакуированы из-за поступления информации о том, что на борту может быть заложена бомба.

Как передает Report, об этом сообщила польскому агентству печати пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Дагмара Белец-Янас.

"Мероприятия по проверке самолета все еще проводятся", - отметила она, подчеркнув, что пока никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

"Все указывает на то, что это была анонимная шутка", - сказала Белец-Янас. По ее словам, на борт самолета еще должен подняться специалист со служебной собакой, чтобы проверить лайнер на наличие взрывоопасных веществ.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə təyyarəsinin sərnişinləri Varşava hava limanında təxliyə edilib

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