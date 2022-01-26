ПАСЕ приняла резолюцию о роли медиа при кризисе

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о роли медиа при кризисе.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о роли медиа при кризисе.

Как сообщает французское бюро Report, в документе указывается, что свобода СМИ, плюрализм и наличие независимых медиа являются одними из важных предпосылок для демократических обществ, однако значимость здоровых СМИ очевиднее при кризисе.

"Свободные и независимые медиа должны предоставлять гражданам достоверную, полную и качественную информацию, что является не только ее правом, но и обязанностью. Крайне важно, чтобы граждане через СМИ получали надежную, ясную информацию о кризисах. Это может оказать значительное влияние на способность общества бороться с кризисными ситуациями – при кризисе здравоохранения, природных катаклизмах, терактах или вооруженных конфликтах. Медиа могут сыграть важную роль в налаживании диалога и предотвращении конфликтов", - подчеркивается в резолюции.

В ПАСЕ отметили, что в кризисных ситуациях ответственность СМИ велика, и обратилась к странам-членам с соответствующими рекомендациями: "Свободные и независимые медиа должны представлять критический анализ истинных причин кризиса. При кризисе растут риск дезинформации, поляризации и онлайн-популизма. В таком случае растут требования к профессионализму и серьезности при проверке распространяемой информации".