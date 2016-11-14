Партия Меркель поддержала кандидатуру Штайнмайера на пост президента Германии

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель приняла соответствующее предложение председателя Социал-демократической партии Германии Зигмара Габриэля, сообщает Report со ссылкой на "Взгляд".

Лидеры партий, составляющих правящую коалицию Германии, договорились о выдвижении Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве кандидата на пост президента страны.

Ранее генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Андреас Шойер публично назвал Штайнмайера хорошим кандидатом на пост федерального президента. Председатели трех партий, входящих в правящую коалицию, длительное время безрезультатно пытались согласовать единого кандидата в президенты. Последняя попытка была предпринята 13 ноября.

Меркель и председатель ХСС Хорст Зеехофер 14 ноября уведомили руководство своих партий о положении дел. ХСС долгое время добивался от Меркель выдвижения христианско-демократического кандидата, поскольку представители блока ХДС/ХСС составляют большинство в Федеральном собрании, которое 12 февраля выберет нового президента Германии на смену уходящему в отставку Йоахиму Гауку.