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Парламентские выборы в Таиланде назначены на 14 мая

Парламентские выборы в Таиланде назначены на 14 мая Избирательная комиссия Таиланда назначила следующие парламентские выборы в королевстве на 14 мая.
Другие страны
21 марта 2023 г. 14:07
Парламентские выборы в Таиланде назначены на 14 мая

Избирательная комиссия Таиланда назначила следующие парламентские выборы в королевстве на 14 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник издание Nation.

По его данным, кабинет министров утвердил бюджет в размере 5,94 млрд батов (173,3 млн долларов США) на проведение выборов.

В понедельник король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) одобрил указ о роспуске парламента для проведения новых выборов. Документ был опубликован за несколько дней до истечения срока полномочий действующего правительства (23 марта). Согласно нынешней конституции, дата проведения выборов должна быть объявлена в течение пяти дней. Регистрация кандидатов ожидается в апреле.

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Версия на английском языке Thailand to hold election on May 14

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