Парламент Японии утвердил проект бюджета на 750 млрд долларов

Бюджетная комиссия нижней палаты японского парламента одобрила предложенный правительством проект бюджета на 2024 финансовый год (начинается 1 апреля) с расходами в размере 112,57 трлн иен (около 750 млрд долларов).

Бюджетная комиссия нижней палаты японского парламента одобрила предложенный правительством проект бюджета на 2024 финансовый год (начинается 1 апреля) с расходами в размере 112,57 трлн иен (около 750 млрд долларов).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Размер расходной части бюджета сокращен впервые за 12 лет, однако, несмотря на это, он все равно по своим объемам уступает лишь рекордному бюджету 2023 года. Проект на 2024 год предусматривает увеличение оборонных ассигнований до уровня около 7,94 трлн иен (53,8 млрд долларов), что примерно на 16,5% больше аналогичной статьи расходов в уходящем финансовом году.

Согласно Конституции Японии, закон вступит в силу в течение 30 дней, независимо от результатов голосования в верхней палате, куда он будет внесен на рассмотрение после утверждения в нижней палате.