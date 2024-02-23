Парламент Венгрии решил избрать нового президента 26 февраля

Выборы нового президента Венгрии состоятся в первый день весенней сессии парламента 26 февраля.

Выборы нового президента Венгрии состоятся в первый день весенней сессии парламента 26 февраля.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил лидер фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш после заседания комитета палаты, который определяет повестку дня работы депутатов.

Правящие партии - ФИДЕС и христианские демократы - выдвинули кандидатом на пост президента Венгрии председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Он должен сменить в должности главы государства Каталин Новак, объявившую об отставке на фоне скандала с помилованием человека.

Коалиция двух правящих партий обладает в парламенте большинством в две трети голосов, и никто не сомневается, что кандидатура 67-летнего Шуйока будет одобрена. Оппозиционные партии также выдвинули своих кандидатов, но заручиться необходимой поддержкой для победы на выборах они не смогут.

Президента Венгрии в соответствии с конституцией избирает парламент.

Венгрия является парламентской республикой, основная власть находится в руках премьер-министра и правительства.