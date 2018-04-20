Парламент Кыргызстана избрал Мухаммедкалыя Абылгазиева новым премьер-министром

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Парламент Кыргызстана избрал сегодня новым премьер-министром главу администрации президента республики Мухаммедкалыя Абылгазиева, а также утвердил структуру и состав его правительства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что накануне во время заседания парламент Кыргызстана без обсуждения поддержал вотум недоверия коалиционному правительству Сапара Исакова, предложенный оппозиционным меньшинством. В этот же день президент республики Сооронбай Жээнбеков отправил кабмин Исакова в отставку. Спустя несколько часов коалиция большинства парламента страны выдвинула нового кандидата на пост премьера, которым стал М.Абылгазиев. Согласно законодательству Кыргызстана, правительство формирует парламент по представлению премьер-министра, выдвинутого коалицией парламентского большинства.

В структуре кабмина Абылгазиева сохранены все 12 министерств и четыре комитета правительства: государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования, государственный комитет информационных технологий и связи, государственный комитет национальной безопасности и государственный комитет по делам обороны.