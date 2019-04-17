Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама

Будет организован международный архитектурный конкурс для восстановления шпиля собора Нотр-Дама.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер Франции Эдуар Филипп после заседания совета министров.

Напомним, что в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, рухнула часть шпиля и сгорели часы. Пожар, вспыхнувший в соборе, продолжался более 10 часов. Сообщается, что причиной пожара стали ремонтные работы.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил о намерении провести реконструкцию собора за пять лет.