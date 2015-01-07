 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Палестина станет членом Международного уголовного суда 1 апреля

    Махмуд Аббас объявил о намерении использовать членство для выдвижения исков против израильских политиков и военных

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что Палестина 1 апреля станет членом Международного уголовного суда (МУС), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Президент Государства Палестина Махмуд Аббас 31 декабря подписал Римский статут МУС и объявил о намерении использовать членство для выдвижения исков против израильских политиков и военных. Израиль осудил действия Аббаса, расценив их как односторонний шаг, который подрывает перспективы для мирных переговоров между Палестиной и Израилем.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi