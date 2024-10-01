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Опрошенные британцы предпочли бывшее правительство Сунака лейбористам

Опрошенные британцы предпочли бывшее правительство Сунака лейбористам Британцы предпочитают предыдущий кабинет министров консерватора Риши Сунака нынешнему правительству премьер-министра от Лейбористской партии Кира Стармера.
Другие страны
1 октября 2024 г. 01:48
Опрошенные британцы предпочли бывшее правительство Сунака лейбористам

Британцы предпочитают предыдущий кабинет министров консерватора Риши Сунака нынешнему правительству премьер-министра от Лейбористской партии Кира Стармера.

Как передает Report со ссылкой на газету The Daily Telegraph, об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный исследовательским центром More in Common менее чем через три месяца после прихода лейбористов к власти.

Издание отмечает, что 31% опрошенных признались, что отдали бы предпочтение бывшему правительству, 29% респондентов довольны нынешним кабинетом министров.

Только 22% опрошенных выразили уверенность, что Лейбористская партия сможет удержать власть по итогам следующих выборов, даже несмотря на уверенную победу три месяца назад. Партия под руководством Стармера сумела провести 412 своих депутатов в 650-местную палату общин, нижнюю палату парламента. При этом 33% респондентов теперь жалеют, что поддержали лейбористов, а 5% - что голосовали за тори.

Всего в опросе приняли участие 2 080 совершеннолетних жителей Соединенного Королевства.

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