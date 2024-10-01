Опрошенные британцы предпочли бывшее правительство Сунака лейбористам

Британцы предпочитают предыдущий кабинет министров консерватора Риши Сунака нынешнему правительству премьер-министра от Лейбористской партии Кира Стармера.
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Издание отмечает, что 31% опрошенных признались, что отдали бы предпочтение бывшему правительству, 29% респондентов довольны нынешним кабинетом министров.
Только 22% опрошенных выразили уверенность, что Лейбористская партия сможет удержать власть по итогам следующих выборов, даже несмотря на уверенную победу три месяца назад. Партия под руководством Стармера сумела провести 412 своих депутатов в 650-местную палату общин, нижнюю палату парламента. При этом 33% респондентов теперь жалеют, что поддержали лейбористов, а 5% - что голосовали за тори.
Всего в опросе приняли участие 2 080 совершеннолетних жителей Соединенного Королевства.