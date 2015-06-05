 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ООН: За время конфликта в Йемене погибли более 2,2 тыс. человек

    По данным УКГВ, половину погибших составляют гражданские лица

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ За время эскалации конфликта в Йемене с 19 марта по 31 мая этого года в Йемене 2 288 человек погибли и 9 775 получили ранения. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, эти цифры озвучил журналистам в Женеве официальный представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке, отметив, что "оценки являются консервативными и предварительными". По данным УКГВ, "половину погибших составляют гражданские лица".

    Как информировал Ларке, с 26 марта в Йемене "при исполнении своих обязанностей" погибли пятеро сотрудников гуманитарных организаций и еще пятеро получили ранения.

    Более 10 млн. йеменцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами. Всего же в гуманитарной помощи сейчас нуждаются более 20 млн. человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi