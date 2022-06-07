ООН: Война в Украине унесла жизни минимум 4 253 гражданских

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия военную операцию против Украины, до 24:00 6 июня составили 9 394 гражданских (четырьмя днями ранее – 9 197), в том числе 4 253 погибших (4 183).

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия военную операцию против Украины, до 24:00 6 июня составили 9 394 гражданских (четырьмя днями ранее – 9 197), в том числе 4 253 погибших (4 183).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украину, об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – отмечается в документе относительно данных ООН.

По подтвержденным данным ООН, погибло 1 617 мужчин, 1 064 женщины, 105 мальчика и 100 девочек, тогда как пол 67 детей и 1 300 взрослых пока не удалось установить.

Среди 5 141 раненого – 145 мальчиков и 118 девочек, а также 170 детей, пол которых пока не удалось установить.

По сравнению со сводкой четырьмя днями ранее погибло четверо детей и еще шестеро было ранено.