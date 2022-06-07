О нас

ООН: Война в Украине унесла жизни минимум 4 253 гражданских

ООН: Война в Украине унесла жизни минимум 4 253 гражданских Потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия военную операцию против Украины, до 24:00 6 июня составили 9 394 гражданских (четырьмя днями ранее – 9 197), в том числе 4 253 погибших (4 183).
Другие страны
7 июня 2022 г. 23:31
ООН: Война в Украине унесла жизни минимум 4 253 гражданских

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия военную операцию против Украины, до 24:00 6 июня составили 9 394 гражданских (четырьмя днями ранее – 9 197), в том числе 4 253 погибших (4 183).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украину, об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – отмечается в документе относительно данных ООН.

По подтвержденным данным ООН, погибло 1 617 мужчин, 1 064 женщины, 105 мальчика и 100 девочек, тогда как пол 67 детей и 1 300 взрослых пока не удалось установить.

Среди 5 141 раненого – 145 мальчиков и 118 девочек, а также 170 детей, пол которых пока не удалось установить.

По сравнению со сводкой четырьмя днями ранее погибло четверо детей и еще шестеро было ранено.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT Ukraynada ölən və yaralanan mülki şəxslərin sayını açıqlayıb

Другие новости из категории

Блинкен обсудил с коллегой из Австралии министерские встречи G20
Блинкен обсудил с коллегой из Австралии министерские встречи G20
7 июня 2022 г. 23:58
В Швейцарии заявили, что отменят санкции против РФ, если так же поступит ЕС
В Швейцарии заявили, что отменят санкции против РФ, если так же поступит ЕС
7 июня 2022 г. 23:02
В Испании выявили 27 новых случаев оспы обезьян
В Испании выявили 27 новых случаев оспы обезьян
7 июня 2022 г. 21:56
В Турции заявили о готовности внести вклад в обеспечение вывоза зерна с Украины
В Турции заявили о готовности внести вклад в обеспечение вывоза зерна с Украины
7 июня 2022 г. 21:42
В СЕ прошел семинар, посвященный проблеме дискриминации мусульман
В СЕ прошел семинар, посвященный проблеме дискриминации мусульман
7 июня 2022 г. 21:03
В ОАЭ выявили пять новых случаев заражения человека оспой обезьян
В ОАЭ выявили пять новых случаев заражения человека оспой обезьян
7 июня 2022 г. 20:56
Генсек ООН: Предстоящие месяцы будут испытанием для международной системы
Генсек ООН: Предстоящие месяцы будут испытанием для международной системы
7 июня 2022 г. 20:30
Технический гигант из США прекращает работу в России
Технический гигант из США прекращает работу в России
7 июня 2022 г. 20:00
Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Украине
Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Украине
7 июня 2022 г. 19:21
В Афганистане возобновлено строительство железнодорожной ветки Акина-Андхой
В Афганистане возобновлено строительство железнодорожной ветки Акина-Андхой
7 июня 2022 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi