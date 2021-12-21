ООН: В Сирии по-прежнему нет стабильности

"Сирия превратилась в прибежище для наемников, контрабандистов наркотиков и террористов".

"Сирия превратилась в прибежище для наемников, контрабандистов наркотиков и террористов".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

По его словам, Сирия продолжает оставаться “источником нестабильности”.

Дипломат констатировал, что в стране резко обострилась проблема голода и бедности.

Он сообщил, что в гуманитарной помощи нуждаются 14 миллионов сирийцев.

По его словам, для выхода из сложившейся ситуации необходимы кардинальные шаги, как политические, так и экономические.

Педерсен призвал все заинтересованные стороны к продвижению политического процесса в Сирии в 2022 году.

"В Сирии по-прежнему нет стабильности, там фактически создан «рай для наемников», процветает незаконный оборот наркотиков и терроризм. Через шесть лет после принятия резолюции 2254 Совета Безопасности мы, к сожалению, далеки от достижения поставленных в ней задач: облегчить страдания сирийского народа, удовлетворить его законные чаяния, восстановить единство и -суверенитет Сирии", - сказал Специальный посланник.

Представитель ООН выразил готовность в ближайшем будущем созвать 7-й раунд заседаний Конституционного комитета Сирии в Женеве.