ООН: Тысячи людей содержатся на незаконных объектах в Ливии

Более 12 тыс. человек официально содержатся в 27 тюрьмах и центрах временного содержания в Ливии. Кроме того, еще тысячи человек незаконно содержатся зачастую в "бесчеловечных условиях на секретных объектах или в заведениях, контролируемых вооруженными гр

Более 12 тыс. человек официально содержатся в 27 тюрьмах и центрах временного содержания в Ливии. Кроме того, еще тысячи человек незаконно содержатся зачастую в "бесчеловечных условиях на секретных объектах или в заведениях, контролируемых вооруженными группировками".

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По его словам, политическая миссия ООН в Ливии продолжает документировать случаи произвольного задержания, пыток, сексуального насилия и других видов нарушений норм международного права на объектах, находящихся в ведении правительства и других групп.

"Глубоко обеспокоен продолжающимися нарушениями прав мигрантов, беженцев и соискателей убежища, находящихся на территории Ливии2, - написал Гутерриш в своем докладе Совету Безопасности ООН.