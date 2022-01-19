О нас
Report Georgia
Аудио новости

ООН: Тысячи людей содержатся на незаконных объектах в Ливии

ООН: Тысячи людей содержатся на незаконных объектах в Ливии Более 12 тыс. человек официально содержатся в 27 тюрьмах и центрах временного содержания в Ливии. Кроме того, еще тысячи человек незаконно содержатся зачастую в "бесчеловечных условиях на секретных объектах или в заведениях, контролируемых вооруженными гр
Другие страны
19 января 2022 г. 08:04
ООН: Тысячи людей содержатся на незаконных объектах в Ливии

Более 12 тыс. человек официально содержатся в 27 тюрьмах и центрах временного содержания в Ливии. Кроме того, еще тысячи человек незаконно содержатся зачастую в "бесчеловечных условиях на секретных объектах или в заведениях, контролируемых вооруженными группировками".

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По его словам, политическая миссия ООН в Ливии продолжает документировать случаи произвольного задержания, пыток, сексуального насилия и других видов нарушений норм международного права на объектах, находящихся в ведении правительства и других групп.

"Глубоко обеспокоен продолжающимися нарушениями прав мигрантов, беженцев и соискателей убежища, находящихся на территории Ливии2, - написал Гутерриш в своем докладе Совету Безопасности ООН.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT: Liviyada minlərlə insan qanunsuz obyektlərdə saxlanılır

Самое читаемое

Первый канал России называет Баку восточным Парижем
Видео"Первый канал" России называет Баку восточным Парижем
16 января 2022 г. 14:36
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
18 января 2022 г. 11:34
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
13 января 2022 г. 16:04
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
17 января 2022 г. 13:08
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
15 января 2022 г. 16:40
Создан сайт по организации поездок в Карабах
Создан сайт по организации поездок в Карабах
18 января 2022 г. 11:13
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
15 января 2022 г. 15:05
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
На юге Ирана произошло два землетрясения
На юге Ирана произошло два землетрясения
16 января 2022 г. 11:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi