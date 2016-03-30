ООН: Около 2 млн. человек в Сирии проживают под контролем ИГ

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Около двух миллионов человек в Сирии находятся в районах, контролируемых группировками "Исламского государства".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

"Мы не должны забывать о ситуации, в которой оказались, по нашим оценкам, около двух миллионов человек, проживающих под ежедневным гнетом и террором в зонах, контролируемых ИГ", - сказал О'Брайен, выступая с брифингом в Совете Безопасности ООН. Он отметил, что гуманитарные агентства имеют "малый или никакого" доступа к этим областям.

Говоря об оказании помощи жителям других районов Сирии, О'Брайен сообщил, что с начала этого года помощь была оказана 150 тысячам человек более чем в половине из 18 осажденных районов страны. По его словам, Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН) продолжает работу над доставкой помощи для 200 тысяч человек в осажденном городе Дейр-эз-Зоре.