О нас
Report Georgia
Аудио новости

ООН: Число беженцев из-за конфликтов в мире достигло рекордных 48 млн

ООН: Число беженцев из-за конфликтов в мире достигло рекордных 48 млн Число внутренне перемещенных лиц в результате конфликтов в мире достигло 48 млн, что является рекордным показателем.
Другие страны
28 октября 2021 г. 07:26
ООН: Число беженцев из-за конфликтов в мире достигло рекордных 48 млн

Число внутренне перемещенных лиц в результате конфликтов в мире достигло 48 млн, что является рекордным показателем.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную СМИ, об этом заявила спецдокладчик ООН по внутренне перемещенным лицам Сесилья Хименес-Дамари, выступая в Третьем комитете Генеральной ассамблеи всемирной организации.

"Число людей, вынужденных перемещаться из своих мест из-за вооруженных конфликтов и насилия, достигло в мире 48 млн, что является наивысшим показателем, когда-либо регистрированным, - отметила спецдокладчик. - В условиях усложняющегося характера вооруженных конфликтов и повсеместного насилия становится все труднее обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права и прав человека".

По словам Хименес-Дамари, конфликтные ситуации и насилие в мире также могут усугубляться стихийными бедствиями, приводящими к перемещению населения и, начиная с 2020 года, пандемией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT: Dünyada məcburi köçkünlərin sayı rekord həddə çatıb

Самое важное

Ровшан Акберов приговорен к 10 годам лишения свободы
Ровшан Акберов приговорен к 10 годам лишения свободы
27 октября 2021 г. 17:50
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Минздрав: Нельзя давать детям витамины без консультации врача
Минздрав: Нельзя давать детям витамины без консультации врача
27 октября 2021 г. 15:47
Религиозные лидеры Азербайджана и Турции отправились в Карабах
ФотоРелигиозные лидеры Азербайджана и Турции отправились в Карабах
27 октября 2021 г. 14:34
Спецназовцы Азербайджанской армии завершили тренинги в Турции
ФотоСпецназовцы Азербайджанской армии завершили тренинги в Турции
27 октября 2021 г. 13:48
В Азербайджане на 2022 год на телевидение и радио выделено 458 млн манатов
В Азербайджане на 2022 год на телевидение и радио выделено 458 млн манатов
27 октября 2021 г. 10:40
Сводный бюджет Азербайджана составит около 33 млрд манатов
Сводный бюджет Азербайджана составит около 33 млрд манатов
27 октября 2021 г. 09:53
Из госбюджета на образование в 2022 году выделено более 3,8 млрд манатов
Из госбюджета на образование в 2022 году выделено более 3,8 млрд манатов
27 октября 2021 г. 09:40
Информационное агентство Report отмечает 7-летие 
Информационное агентство Report отмечает 7-летие 
27 октября 2021 г. 09:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi