ООН: Число беженцев из-за конфликтов в мире достигло рекордных 48 млн

Число внутренне перемещенных лиц в результате конфликтов в мире достигло 48 млн, что является рекордным показателем.

Число внутренне перемещенных лиц в результате конфликтов в мире достигло 48 млн, что является рекордным показателем.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную СМИ, об этом заявила спецдокладчик ООН по внутренне перемещенным лицам Сесилья Хименес-Дамари, выступая в Третьем комитете Генеральной ассамблеи всемирной организации.

"Число людей, вынужденных перемещаться из своих мест из-за вооруженных конфликтов и насилия, достигло в мире 48 млн, что является наивысшим показателем, когда-либо регистрированным, - отметила спецдокладчик. - В условиях усложняющегося характера вооруженных конфликтов и повсеместного насилия становится все труднее обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права и прав человека".

По словам Хименес-Дамари, конфликтные ситуации и насилие в мире также могут усугубляться стихийными бедствиями, приводящими к перемещению населения и, начиная с 2020 года, пандемией.