Один человек погиб из-за последствий проливных дождей в ОАЭ

Пожилой житель ОАЭ погиб во вторник утром из-за последствий рекордных проливных дождей, спровоцировавших наводнения во многих районах страны.

Пожилой житель ОАЭ погиб во вторник утром из-за последствий рекордных проливных дождей, спровоцировавших наводнения во многих районах страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание The National.

По данным полиции, мужчина в возрасте около 70 лет погиб, когда пытался на автомобиле пересечь вади - сухое русло реки, которое заполняется водой во время проливных дождей. Инцидент произошел в эмирате Рас-эль-Хайма. Автомобиль, в котором находился погибший, унесло ливневыми потоками, образовавшимися в результате обильных осадков.

В ночь на вторник ОАЭ накрыли редкие для засушливого региона проливные дожди, которые продлятся до среды. По данным Национального метеорологического центра ОАЭ, на территории страны выпало самое большое количество осадков за последние 75 лет. Власти рекомендовали жителям не покидать дома без крайней необходимости. Государственные учреждения, а также многие предприятия частного сектора перешли на дистанционный режим работы. Занятия в школах и университетах будут проходить дистанционно.

Из-за обильных осадков в ОАЭ оказались затопленными крупные автомагистрали и располагающиеся в низинах улицы. Экстренные службы перекрыли несколько дорог в Абу-Даби, Дубае, Шардже и Рас-эль-Хайме. Полиция Дубая призвала водителей отказаться от поездок на автомобиле во время непогоды. Местные власти были вынуждены ограничить движение общественного транспорта, метро работает с перебоями.