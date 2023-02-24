Очередь на въезд фур в ЕС из Беларуси увеличилась в 10 раз

Скопление грузовых фур на въезд в страны Евросоюза (ЕС) из Беларуси после закрытия пограничного пункта "Бобровники" на польской стороне границы увеличилось в 10 раз.

Скопление грузовых фур на въезд в страны Евросоюза (ЕС) из Беларуси после закрытия пограничного пункта "Бобровники" на польской стороне границы увеличилось в 10 раз.

Как передает Report, об этом сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) страны.

"После закрытия "Бобровников" скопление фур перед "Кукурыками" увеличилось в 10 раз", - говорится в сообщении ГПК.

Это единственный оставшийся пункт пропуска для большегрузного транспорта из Беларуси в Польшу.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что власти страны могут полностью закрыть границу с Беларусью, если этого потребует ситуация в области безопасности.