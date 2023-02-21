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МИД Польши: Готовы полностью закрыть движение через границу с Беларусью

МИД Польши: Готовы полностью закрыть движение через границу с Беларусью Польша готова полностью закрыть движение через границу с Беларусью.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 11:36
МИД Польши: Готовы полностью закрыть движение через границу с Беларусью

Польша готова полностью закрыть движение через границу с Беларусью.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.

"Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Польша во вторник в 19.00 закрывает движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Беларусью Кукурыки-Козловичи. На прошлой неделе по инициативе польских властей был закрыт польско-белорусский пункт пропуска Бобровники. Таким образом, на белорусско-польской границе остался лишь один пассажирский пункт пропуска Брест-Тересполь и ни одного грузового.

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Версия на азербайджанском языке Polşa XİN: “Belarusla sərhəddən keçən nəqliyyatın hərəkətini dayandırmağa hazırıq”
Версия на английском языке MFA: Poland ready to completely stop traffic across border with Belarus

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