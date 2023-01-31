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Норвегия к концу марта может передать Украине танки Leopard 2

Норвегия к концу марта может передать Украине танки Leopard 2 Норвегия передаст Украине танки германского производства Leopard 2 "как можно скорее", возможно, в конце марта.
Другие страны
31 января 2023 г. 12:45
Норвегия к концу марта может передать Украине танки Leopard 2

Норвегия передаст Украине танки германского производства Leopard 2 "как можно скорее", возможно, в конце марта.

Как передает Report, об этом сообщает France Presse со ссылкой на министра обороны Бьорна Арильда Грама.

У Норвегии есть 36 танков Leopard 2, но пока не уточняется, сколько из них страна готова передать Украине.

"Мы пока не определились с числом... Конечно, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее", - сказал Грам. По данным агентства, он уточнил, что это может произойти в конце марта.

Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки своих танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.

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