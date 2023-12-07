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Northrop Grumman увеличит объем обратного выкупа акций на 2,5 млрд долларов

Northrop Grumman увеличит объем обратного выкупа акций на 2,5 млрд долларов Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corp. направит 2,5 млрд долларов на обратный выкуп акций в дополнение к объявленной ранее программе по выкупу.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 15:15
Northrop Grumman увеличит объем обратного выкупа акций на 2,5 млрд долларов

Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corp. направит 2,5 млрд долларов на обратный выкуп акций в дополнение к объявленной ранее программе по выкупу.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщалось в пресс-релизе компании.

Таким образом, общий объем средств, которые Northrop Grumman сможет потратить на выкуп акций, составит порядка 3,8 млрд долларов.

"Акции будут приобретаться время от времени в зависимости от рыночных условий в рамках операций на открытом рынке или частных сделок", - сообщается в пресс-релизе.

За первые три квартала текущего года Northrop Grumman выкупила собственные акции на 1,15 млрд долларов.

С начала 2023 года капитализация компании снизилась на 12%.

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Версия на английском языке Northrop Grumman to increase share buybacks by $2.5B

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